Ricardo Salinas puso en duda el acoso sexual a la presidenta Claudia Sheinbaum

El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, puso en duda la denuncia de acoso sexual presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, calificando el hecho como un “montaje” en sus publicaciones de la red social X (antes Twitter). Las declaraciones del magnate generaron una intensa polémica en redes sociales, donde se le cuestionó por minimizar una agresión contra la mandataria federal.

En su mensaje, Ricardo Salinas Pliego cuestionó la autenticidad del incidente ocurrido en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y sugirió que el tema fue usado para desviar la atención pública. El empresario señaló que “la presidenta no presentó una denuncia como ella exige a las víctimas de violencia”, insinuando que el caso se trataba de una estrategia mediática.

El presidente de Grupo Salinas agregó con tono irónico que el acosador fue detenido “por andar dando abrazos y no balazos”, y comparó el caso con otras figuras públicas señaladas por agresiones, como Cuauhtémoc Blanco y Félix Salgado Macedonio. Según sus palabras, “este es un montaje para que dejen de hablar de Carlos Manzo”.

En una segunda publicación, Ricardo Salinas Pliego respondió a un periodista que compartió la fotografía del presunto agresor, sugiriendo que la imagen parecía poco creíble. Escribió que el hombre “andaba impecablemente limpio, planchado, con camisa de manga larga, mezclilla, botas, pistola en la cintura y corte militar”, lo que, según su apreciación, no correspondía con un atacante real.

Las publicaciones dividieron la opinión pública. Mientras algunos usuarios defendieron la postura crítica del empresario, otros lo acusaron de falta de empatía y de contribuir a normalizar el acoso sexual mediante burlas hacia la víctima. Feministas y analistas políticos coincidieron en que los comentarios de Salinas Pliego trivializan la violencia de género y dañan la credibilidad de las denuncias.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó la detención de Uriel N, presunto responsable del acoso sexual contra Claudia Sheinbaum, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales para las diligencias correspondientes.