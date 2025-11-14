¡Golpe fiscal! Ricardo Salinas debe pagar 48 mil millones de pesos al SAT

La deuda fiscal del empresario Ricardo Salinas Pliego frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) asciende a una cifra superior a los 48 mil millones de pesos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los recursos de revisión interpuestos por el empresario no contaban con los fundamentos necesarios para proceder.

Salinas Pliego arremetió públicamente contra la resolución, afirmando que los ministros de la Corte se encontraban bajo la influencia directa del gobierno federal. El empresario mexicano aseguró en respuesta a estos fallos judiciales que, a pesar de las presiones institucionales, no se doblegará ante las autoridades.

¿Existe una consigna gubernamental detrás del fallo de la SCJN?

La presidenta Sheinbaum salió a responder a estas graves acusaciones de injerencia gubernamental en el poder judicial. Ella negó enérgicamente que existiera cualquier acto de autoritarismo o una consigna directa para que el empresario pague el adeudo.

La mandataria defendió que la labor de la Corte se limitó estrictamente a revisar que los recursos legales interpuestos no tuvieran bases sólidas. La SCJN había anunciado previamente que resolvería el destino de esta cuantiosa deuda, que llegó a evaluarse en cerca de 49 mil millones de pesos.

¿Qué implica legalmente el pago de la deuda por más de 48 mil millones?

La resolución judicial obliga finalmente a la empresa Elektra, propiedad de Salinas Pliego, al cumplimiento de la obligación fiscal. Esta decisión representa la validación del cobro de una de las cifras más altas en materia de litigios fiscales recientes en México.