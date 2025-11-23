Ricardo Salinas Pliego, candidateable a la presidencia por el PAN para 2030

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, señaló que Ricardo Salinas Pliego podría convertirse en candidato a presidente de México por dicho instituto político para el proceso electoral de 2030, siempre y cuando el empresario manifieste interés y exista un respaldo ciudadano. Así lo declaró en una entrevista reciente concedida al diario El País.

Romero afirmó que el presidente de Grupo Salinas es una de las figuras que el PAN observa como posible contendiente. Aclaró que el partido no descarta a ninguna persona, ya sea de su propio bloque o ajena a él, dependiendo de cómo evolucionen sus perfiles públicos, según expresó el líder panista.

Las declaraciones surgen mientras Ricardo Salinas Pliego impulsa el Movimiento Anticrimen y Anticorrupción (MAAC), creado como contrapeso a la administración de Claudia Sheinbaum. Desde dicho movimiento, el empresario ha insinuado su interés en una candidatura con un discurso crítico hacia el Gobierno federal y hacia los llamados zurdos, de acuerdo con sus propios mensajes públicos.

Leer más: Corte ordena a Elektra de Ricardo Salinas Pliego pagar más de 33 mil 300 millones de pesos

Pese a los señalamientos del Poder Judicial que le ordenan pagar adeudos fiscales superiores a 40 mil millones de pesos, el empresario ha difundido mensajes en los que sugiere que podría buscar la Presidencia para transformar al país. En uno de ellos afirmó que México merece vivir en paz y sin corrupción, según escribió en redes sociales al comparar su postura con el mensaje oficial del Grito de Independencia.

Durante la celebración por su cumpleaños número 70, el propietario de Grupo Salinas pronunció un discurso en el que repasó su trayectoria y habló de iniciar una “nueva etapa” pública. En dicho evento criticó al Gobierno federal, al que acusa de perseguirlo políticamente, y sostuvo que, tras décadas de negocios, considera oportuno involucrarse en “la cosa pública”, según se relató en el acto.

El empresario comentó que los próximos años buscará enfrentar “otro reto”, sin confirmar abiertamente si se trata de una candidatura formal. Sin embargo, cerró su mensaje con una frase que provocó reacciones virales, en la que expresó su intención de expulsar a los zurdos, lo que fue seguido por el grito de “¡Presidente!” por parte de las personas presentes.