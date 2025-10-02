Ricky Martin desafía la censura de Instagram con una selfie audaz que celebra su figura atlética

Causó furor global tras publicar una audaz selfie en su cuenta de instagram Ricky Martin. La imagen, compartida a finales de septiembre e inicios de octubre, se volvió tendencia al mostrar al cantante puertorriqueño sin camisa. A sus 53 años, Martin reveló un cuerpo ejercitado y escultural que demostró su excelente forma física.

La selfie fue subida originalmente a las historias del artista el lunes y se viralizó en cuestión de horas. La publicación generó miles de reacciones y comentarios entre sus más de 59 millones de seguidores en la plataforma. Martin, quien mide 1,83 metros de altura, exhibió una figura atlética que provocó admiración y especulaciones sobre su vida personal y profesional.

Fanáticos de todas las edades inundaron las redes con elogios, y algunos usuarios lo compararon con figuras icónicas como Tyson Beckford y Jennifer Lopez. Las respuestas incluyeron bromas, como la sugerencia de que el intérprete de pop latino podría abrir una cuenta en OnlyFans.

El secreto detrás de la figura atlética

Más allá del impacto visual, la vitalidad de Ricky Martin está directamente relacionada con su estricto estilo de vida. El cantante mantiene una dieta vegetariana y complementa su rutina con la práctica de yoga. La disciplina en la respiración y la meditación la aprendió durante su visita a un ashram en la India.

El artista ha explicado que la meditación es vital para su bienestar mental y le ha ayudado a manejar situaciones de alta presión. Esta práctica le es fundamental, especialmente mientras desarrolla su labor filantrópica a través de su fundación contra la trata de personas. La reciente publicación reafirmó su estatus como una figura influyente en el:

Entretenimiento

Combinando sensualidad

Activismo

Autenticidad.

Aunque la imagen desató el calor en internet, Martin optó por no subirla a la cuadrícula principal de su Instagram, sugiriendo que él mismo pudo haberla considerado demasiado atrevida. El cantante, quien se declaró abiertamente gay en 2010, se encuentra activo profesionalmente y retomará su gira “Ricky Martin Live!” en Australia en noviembre. Además, continuará con su rol en la serie Palm Royale de Apple TV+, cuya segunda temporada se estrena el 12 de noviembre.