Ricky Martin encabezará el gran cierre del Carnaval La Paz 2026

El Carnaval La Paz 2026 ya tiene nombre propio para su gran cierre: Ricky Martin. El anuncio se realizó este miércoles 24 de diciembre, cuando la alcaldesa paceña Milena Quiroga Romero dio a conocer al artista internacional que encabezará la clausura de las festividades, programada para el sábado 21 de febrero en el estadio Guaycura.

Durante una transmisión en vivo, la presidenta municipal recordó el compromiso asumido con la ciudadanía de ofrecer, año con año, un carnaval que supere las expectativas, al destacar que la cartelera artística de esta edición se consolida como una de las más atractivas de los últimos años. En este contexto, subrayó que la presencia de Ricky Martin reafirma el nivel del evento y su proyección nacional e internacional.

El anuncio se realizó el mismo día del cumpleaños del cantante puertorriqueño, durante la presentación oficial del artista que encabezará el cierre del Carnaval La Paz 2026 en la capital sudcaliforniana.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa informó que la venta de boletos para el concierto de cierre iniciará este miércoles a partir de la 1:00 de la tarde y hasta las 6:00 de la tarde en taquilla física, donde se aplicará un descuento navideño del 10 por ciento únicamente en las zonas Platino y VIP. Asimismo, detalló que la venta en línea con este descuento permanecerá disponible hasta las 12:00 de la noche.

Bajo el lema “Reinas del Cambio”, el Carnaval La Paz 2026 se celebrará del 12 al 17 de febrero, con una amplia oferta musical y cultural distribuida en distintos escenarios del malecón paceño. La cartelera contempla la participación de artistas de diversos géneros, con propuestas para públicos de todas las edades.

El programa oficial queda de la siguiente manera:

Jueves 12 de febrero: Mike Salazar (Kiosco del Malecón)

Viernes 13 de febrero: Natalia Jiménez (Kiosco del Malecón)

Sábado 14 de febrero: Mon Laferte (Kiosco del Malecón)

Domingo 15 de febrero: Banda Machos (Kiosco del Malecón) | Paty Cantú (Escenario de las Mujeres)

Lunes 16 de febrero: Capibaras Tour: El Coyote y Chuy Lizárraga (Kiosco del Malecón) | Mario Bautista (Escenario Juvenil)

Martes 17 de febrero: Lalo Mora y Edén Muñoz (Kiosco del Malecón)

Con esta programación y el cierre encabezado por Ricky Martin, el Carnaval La Paz 2026 se perfila como uno de los eventos culturales y musicales más relevantes del calendario anual en Baja California Sur.

