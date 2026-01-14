Ricky Martin invita a su concierto en La Paz BCS este 21 de febrero de 2026

El reconocido artista internacional Ricky Martin anunció oficialmente su próxima presentación en La Paz, Baja California Sur, programada para el 21 de febrero de 2026, como parte de su gira Ricky Martin Live 2026. La confirmación se dio a través de sus redes sociales, donde el cantante expresó: “Baja California Sur los espero este 21 de febrero”, generando gran expectativa entre sus seguidores.

El concierto se llevará a cabo en el Estadio Guaycura, uno de los recintos más importantes de la capital sudcaliforniana, y forma parte de las actividades artísticas de alto nivel que se estarán desarrollando en el marco del Carnaval La Paz, con la participación de Alacrán Entertainment como empresa promotora.

La visita de Ricky Martin representa uno de los eventos musicales más relevantes para La Paz en 2026, ya que el intérprete de éxitos como Livin’ la Vida Loca, Vuelve y La Mordidita es considerado uno de los artistas latinos más influyentes a nivel mundial.

De acuerdo con información difundida por organizadores, los boletos estarán disponibles a través de plataformas oficiales, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta para evitar fraudes y asegurar su acceso a este esperado espectáculo.

La presentación de Ricky Martin no solo fortalece la oferta cultural y de entretenimiento en La Paz, sino que también impulsa la actividad turística y económica del municipio, consolidando a la ciudad como sede de eventos de talla internacional.