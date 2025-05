Acusan riesgo por obra del FOIS en Cabo San Lucas

A través de una denuncia ciudadana atendida por CPS Noticias, la señora Angélica Tapia, vecina de la colonia Los Cangrejos en Cabo San Lucas, expuso las afectaciones que ha sufrido en su domicilio tras el inicio de la obra de pavimentación ejecutada por el Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social (FOIS) de Los Cabos.

Entérate: FOIS defiende cambios viales en Cabo San Lucas ante críticas vecinales

El proyecto arrancó en noviembre de 2024 y contempla la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pez Gallo —entre Paseo de Los Cangrejos y calle Tiburón— así como de la calle Ballena. La obra incluye banquetas, guarniciones, redes de agua potable, drenaje, señalización vial, alumbrado público y jardinería.

Aunque representa un beneficio general para los colonos, la señora Tapia señaló que los trabajos de construcción provocaron que su vivienda quedara a un nivel más bajo que la calle, situación que le genera preocupación ante la temporada de huracanes, por el riesgo de inundación.

“Por tanto, ya actualmente pusieron ya la pavimentación, pero me dejaron una pendiente la cual me va a afectar bastante, y la prueba está en que anteriormente se salieron las aguas negras, se taparon las tuberías que estaban haciendo y todo fue a dar dentro de la casa, metiéndose a la cisterna también, por lo que me afectó bastante, de lo cual se le hizo saber a los supervisores (de la obra) y me dijeron que no estuviera preocupada porque ellos lo iban a solucionar, sin embargo, ya ha pasado mucho tiempo y no me dan solución”, expresó Angélica Tapia, habitante de la colonia Cangrejos.