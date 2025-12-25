¿Qué tan sano es el recalentado navideño? Cuidados a tomar en cuenta antes de consumirl

Con las celebraciones decembrinas en su momento más fuerte, millones de hogares disfrutan de festines tradicionales que generan abundantes sobras.

Sin embargo, el manejo inadecuado de estos alimentos durante el “recalentado” puede convertirse en un factor de riesgo significativo para la salud gastrointestinal si no se toman precauciones.

LEE MÁS: Visita sorpresa de Sheinbaum al IMSS en Juárez para supervisar el abasto de medicamentos

Expertos en nutrición y seguridad alimentaria alertan sobre cómo evitar intoxicaciones alimentarias y garantizar que las sobras sean seguras para el consumo.

El recalentado navideño bajo la lupa: ¿un placer o un riesgo?

Durante las fiestas de fin de año, es habitual que platos como tamales, carnes asadas, ensaladas o natilla permanezcan fuera del refrigerador por varias horas mientras se comparten historias y risas.

Esta práctica puede favorecer la proliferación de bacterias como Staphylococcus aureus, Salmonella o Clostridium perfringens, conocida en algunos contextos como la “bacteria del recalentado”.

Estos microorganismos se multiplican rápidamente cuando los alimentos se mantienen en la llamada “zona de peligro” entre 5 °C y 60 °C, condición común en comidas que se quedan templadas durante largos periodos.

Los expertos señalan que ningún alimento preparado debe permanecer fuera del refrigerador más de dos horas, especialmente en climas cálidos o interiores calefaccionados, donde las bacterias pueden duplicar su número cada 15 a 30 minutos.

Síntomas de alarma y cuándo buscar atención médica

Aunque muchas intoxicaciones alimentarias son leves, en algunos casos es vital acudir a un médico. Algunos signos de alerta incluyen:

Náuseas, vómitos o diarrea intensa.

Dolor abdominal severo, fiebre alta.

Síntomas neurológicos o deshidratación persistente.

La recomendación es buscar atención inmediata si los síntomas son graves, prolongados o afectan a poblaciones vulnerables como niños pequeños, adultos mayores o personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

Prevención: decisiones clave para una mesa segura

Especialistas en salud pública e infectología recomiendan una serie de hábitos para minimizar el riesgo de intoxicación alimentaria durante y después de las celebraciones:

Higiene y manipulación adecuada

Lávate las manos con agua y jabón antes, durante y después de preparar alimentos, especialmente si has manipulado carnes o huevos crudos.

Lava cuidadosamente frutas y verduras, aunque se vayan a pelar.

Separa utensilios y superficies para ingredientes crudos y cocidos para evitar contaminación cruzada.

Temperaturas seguras

Asegúrate de que los alimentos se cocinen a temperaturas que eliminen patógenos (por ejemplo, carnes entre 60 °C y 75 °C o más).

No dejes los platos fuera a temperatura ambiente por periodos prolongados.

Refrigera y conserva correctamente

Refrigera sobras lo antes posible si no se consumirán de inmediato.

Mantén los alimentos perecederos refrigerados y observa las fechas de conservación.

Si no se van a comer pronto, congélalos para prolongar su seguridad.

El recalentado navideño no es inherentemente peligroso, pero sí requiere atención y buenas prácticas de higiene y conservación.

Este año, disfrutar de las sobras puede ser tan seguro como sabroso si las familias aplican medidas simples que reducen el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.