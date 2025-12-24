¿Compraste fuegos artificiales para estas fiestas decembrinas? Estos son los riesgos que tienen

En plena temporada de celebraciones con pirotecnia, expertos en salud y autoridades médicas lanzan un llamado urgente para extremar precauciones ante la alta incidencia de quemaduras y lesiones graves causadas por fuegos artificiales mal usados, defectuosos o improvisados que continúan provocando visitas a salas de urgencias en todo el país y el extranjero.

Según datos oficiales de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), en 2024 más de 14 700 personas requirieron atención en salas de emergencia por lesiones relacionadas con fuegos artificiales, de las cuales 37% correspondieron a quemaduras, especialmente en manos, dedos, rostro y cabeza.

Además, se reportaron 11 muertes vinculadas al uso inapropiado o fallas en los artefactos pirotécnicos.

En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha advertido que el mal manejo de pirotecnia puede provocar desde quemaduras leves hasta segundo y tercer grado, fracturas e incluso amputaciones traumáticas.

Esto especialmente entre niños y adolescentes, pues los gases de la pólvora también pueden ocasionar lesiones respiratorias y otros daños físicos.

¿Por qué suceden estos accidentes?

Los expertos señalan varias causas principales detrás de las lesiones por fuegos artificiales:

Manipulación inadecuada: intentar encender artefactos que no funcionan, sostenerlos en la mano o improvisar su uso aumenta el riesgo de quemaduras y explosiones inesperadas.

Fuegos artificiales falsos o mal fabricados: productos con fallas en sus fusibles o exceso de material pirotécnico pueden detonar de forma incontrolada.

Participación de menores de edad: niños y adolescentes son especialmente vulnerables, representando un porcentaje elevado de las víctimas.

Combinación con alcohol o distracciones: el uso de estos dispositivos bajo la influencia de bebidas alcohólicas incrementa notablemente los riesgos.

Prevención: la mejor protección

Los especialistas en salud recomiendan medidas claras para minimizar los accidentes:

Evitar por completo el uso doméstico de fuegos artificiales y optar por espectáculos públicos profesionales .

Niños y adolescentes no deben manipular pirotecnia , incluso si parecen inofensivos.

Mantener siempre un balde de agua o manguera a la mano para apagar artefactos mal encendidos.

No intentar volver a encender fuegos artificiales que no se activaron correctamente.

Respetar las normas locales y comprar productos certificados y legales.

Mediante campañas de difusión, autoridades sanitarias han reforzado que la mayoría de las lesiones son prevenibles con información, supervisión adulta y prácticas seguras durante las festividades.

Especialistas en unidades de quemados recuerdan que las quemaduras profundas pueden dejar secuelas permanentes, desde cicatrices hasta pérdida de movilidad, requiriendo tratamientos prolongados y costosos.

