Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alerta sobre riesgos de comprar medicamentos falsos en redes sociales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, alertó a la ciudadanía sobre los riesgos de adquirir medicamentos a través de redes sociales y plataformas digitales.

Según la dependencia, durante labores de monitoreo en línea se ha detectado la oferta de medicamentos a bajo costo que no cuentan con garantías de origen, almacenamiento y conservación, por lo que podrían tratarse de productos alterados, caducados o falsificados.

Estas irregularidades representan un riesgo serio para la salud, ya que al no cumplir con los estándares de calidad, los medicamentos pueden causar efectos adversos graves y complicaciones clínicas.

Lee más: Evacúan Prepa 6 de la UNAM por amenaza de bomba en la CDMX

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que muchos de estos productos ilícitos provienen de diversos orígenes: algunos son robados durante su transportación, otros sustraídos de instituciones públicas, clínicas y hospitales, o directamente falsificados y caducados.

Para protegerse de posibles fraudes y riesgos a la salud, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió las siguientes recomendaciones:

Evitar la compra de medicamentos en redes sociales o en la vía pública a personas sin establecimientos formales , ya que no se garantiza la seguridad del producto .

Recordar que la oferta de medicamentos controlados sin receta puede ser señal de actividad ilegal o fraude .

Realizar compras únicamente en sitios autorizados y establecimientos regulados .

Desconfiar de precios excesivamente bajos , ya que pueden indicar irregularidades en el origen o autenticidad del producto.

Solicitar siempre factura y garantía del producto.

Verificar antes de comprar el número de lote y registro sanitario impresos en el empaque.

Tener precaución con ofertas de productos escasos o de “venta limitada”, utilizadas frecuentemente para fraudes.

Quienes necesiten orientación para presentar una denuncia pueden comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética de su entidad, un proceso seguro y confidencial.

Lee más: Clima en La Paz y Los Cabos el 25 de septiembre de 2025

Si no se conoce el número, se puede consultar el directorio de la Ciberguía a través del siguiente enlace: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reafirma su compromiso con el uso responsable de la navegación en línea y la prevención de ciberdelitos, protegiendo así la seguridad de los usuarios, sus familiares y amigos.