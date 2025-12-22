Accidentes viales y fraudes, los principales riesgos en vacaciones decembrinas: SSP BCS

La temporada decembrina y vacacional representa un período de alta movilidad en Baja California Sur, por lo que el principal reto para las autoridades en materia de seguridad es lograr un saldo blanco , tanto en carreteras como en zonas urbanas y turísticas del estado.

En este contexto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur, capitán Luis Alfredo Cancino Vicente , llamó a la ciudadanía a extremar precauciones al viajar, ya que durante estas fechas se registra un incremento en los accidentes vehiculares , además de otros delitos asociados al periodo vacacional.

“Las recomendaciones siempre serán viajar de forma segura. Desafortunadamente, siempre se incrementan los accidentes vehiculares en esta época. Es checar los vehículos, obedecer las señales, no manejar bajo el influjo del alcohol. En cuanto al tema de las vacaciones, también, por supuesto, es necesario estar atentos a los fraudes cibernéticos. Tenemos las páginas este tanto la Secretaría como la Procuraduría General de Justicia del Estado, tienen sus unidades cibernéticas que van a estar haciendo difusión para evitar caer en ese tipo de fraudes que aumentan también desafortunadamente, así como extorsiones telefónicas y más, estamos reforzando, hemos asignado más elementos a estas unidades para evitar este tipo de delitos”.

El funcionario explicó que, además de la prevención en materia vial y digital, se mantiene un despliegue operativo permanente en distintos puntos del estado, con especial atención en zonas de mayor afluencia durante la temporada decembrina.

Respecto a la seguridad para quienes planean viajar por carretera dentro de Baja California Sur o recorrer la península para visitar a familiares, el titular de la SSP afirmó que actualmente existen condiciones favorables para transitar.

“Afortunadamente no tenemos robo de transporte en nuestro estado. Las carreteras son seguras, incluso al transitarlas. En algún tiempo hubo un tema de la carretera que estaba en mal estado, la verdad es que afortunadamente nuestra carretera en estos momentos está en perfecto estado, es trabajo de la Federación. Está la Guardia Nacional trabajando, la Policía Estatal apoyando en los operativos de carrusel y se van a reforzar las zonas turísticas”.

Finalmente, Cancino Vicente reiteró que el objetivo de cerrar la temporada con saldo blanco depende no solo del trabajo de las corporaciones de seguridad, sino también de la corresponsabilidad social , al respetar las normas, atender las recomendaciones y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia 911 o de denuncia anónima 089.

