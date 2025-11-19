¿Rigo Mares el misógino?: Milena Quiroga responde a denuncia del PAN por actos anticipados de campaña

La denuncia del PAN

El dirigente estatal del PAN, Rigoberto Mares Aguilar, anunció una denuncia contra la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Según el partido, la presidenta municipal habría utilizado recursos públicos en actividades políticas, señalando su participación en un evento en Loreto el pasado mes de agosto.

La respuesta de Milena Quiroga

En conferencia de prensa, la alcaldesa respondió con una frase que marcó la mañana:

“¿Qué te puedo comentar? ¿El misógino?… Sin comentarios, no tiene caso.”

Con ello, evitó entrar en un debate técnico o político. Prefirió descalificar moralmente al acusante, refiriéndose a él directamente como misógino.

No es la primera vez que Quiroga acusa a Mares Aguilar de ejercer violencia política en razón de género. En 2024, durante la campaña por la alcaldía, interpuso una denuncia contra el panista. Argumentó que él había minimizado su candidatura al decir que era una “imposición” del gobernador.

Aunque esa sentencia fue revocada por la Sala Regional de Guadalajara del TEPJF, la relación política entre ambos quedó marcada por la confrontación.

¿Qué significa ser misógino?

El término misógino se refiere a una persona que siente desprecio o rechazo hacia las mujeres. Esto puede manifestarse en expresiones que minimizan su capacidad, cuestionan su derecho a participar en la vida pública o buscan desacreditarlas por razones de género.

La denuncia presentada por el PAN continúa en investigación. Sin embargo, la respuesta de Milena Quiroga no se centró en argumentos legales ni administrativos. Optó por un rechazo directo hacia quien la acusa.

La alcaldesa evitó comentar sobre el supuesto desvío de recursos o su posible aspiración política. En cambio, defendió su derecho a no atender críticas que, según ella, provienen de alguien con una postura misógina.

Lee más: Denuncian a Rigo Mares por violencia política de género

Tensión rumbo a 2027

El choque entre Mares Aguilar y Quiroga Romero vuelve a exhibir la tensión política en Baja California Sur. La competencia por las candidaturas rumbo a 2027 ya provoca acusaciones, estrategias mediáticas y respuestas cargadas de simbolismo.