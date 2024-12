Rigo Mares llama a resistencia frente a gobiernos opacos y sin resultados

Rigoberto Mares Aguilar, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur, instó a la ciudadanía a unirse a una resistencia activa ante lo que considera un rumbo equivocado tanto en el país como en el estado. En entrevista para Tribuna de México, Rigoberto Mares expresó su preocupación por los resultados insatisfactorios de las administraciones actuales, que, según él, no han cumplido con las expectativas de los ciudadanos.

“Estamos convocando a una resistencia con todas y todos aquellos que creemos que las cosas en nuestro país no van bien, que creemos que en nuestro Estado no va por el camino no va por la ruta correcta que los gobiernos que actualmente tenemos, no le han dado resultados a los ciudadanos”, comentó Rigoberto Mares.