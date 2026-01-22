Rigoberto Mares confirma que su hijo menor estuvo involucrado en un accidente vial

El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Rigoberto Mares, compartió información sobre un tema personal. Confirmó que su hijo menor, Diego, se vio involucrado en un accidente de tránsito recientemente. El dirigente decidió dar una declaración pública para aclarar los hechos ocurridos en la ciudad de La Paz.

Mares señaló que lo más importante es que todos los implicados están bien. “Afortunadamente, para tranquilidad de la familia, él se encuentra en perfecto estado de salud”, comentó el político sudcaliforniano. También recalcó que ninguna de las otras personas que participaron en el choque sufrió lesiones. La familia agradeció que solo se tratara de daños materiales.

Desde el momento del impacto, la familia del dirigente se hizo cargo de la situación. Su esposa acompañó al joven Diego durante todos los trámites necesarios. Según informó Mares, el proceso se resolvió de manera adecuada con la otra parte involucrada. Todo se manejó bajo los protocolos que marca la ley de tránsito en el estado.

Lecciones familiares y agradecimiento a la ciudadanía

El líder del PAN en Baja California Sur agradeció las muestras de apoyo que recibió su familia. Muchos amigos y ciudadanos se preocuparon al enterarse de la noticia en redes sociales. Mares destacó que este episodio representa un aprendizaje fuerte para su hijo y para ellos como padres.

Este tipo de incidentes nos recuerdan la importancia de conducir con precaución en las calles de la capital. La familia Mares mencionó que confían en que este suceso los fortalezca como unidad. El dirigente reiteró que no hubo consecuencias graves que lamentar y que todo quedó en un susto.

Finalmente, el político agradeció a quienes se mantuvieron respetuosos con la privacidad de su hijo. Aseguró que los compromisos con la otra parte fueron atendidos de inmediato. Para la familia, el tema ha quedado resuelto de forma legal y amistosa. Ahora se enfocan en seguir adelante tras este amargo momento en las vialidades paceñas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México