Rigoberto Mares contesta al gobernador: “Sí hubo obras importantes durante administraciones panistas”

La confrontación política en Baja California Sur volvió a encenderse luego de que el gobernador Víctor Castro Cosío cuestionara los logros de los gobiernos anteriores, especialmente los encabezados por el PAN y el PRI, a quienes retó públicamente a mencionar al menos dos obras relevantes durante sus administraciones.

La declaración del mandatario incluyó críticas hacia sus opositores, a quienes se refirió como “malquerientes” que —según dijo— no reconocen los avances en seguridad y obra pública logrados durante su gobierno.

La respuesta no tardó. El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Rigoberto Mares Aguilar, rechazó que las críticas al actual gobierno estatal sean personales y defendió los resultados obtenidos en las administraciones panistas.

“A mí me llamó mucho la atención lo que dijo el gobernador. Él hizo una invitación a responder, y aunque yo no me considero su ‘malqueriente’, como se refirió de manera despectiva, creo importante recordar que sí hubo muchas obras durante los gobiernos de Acción Nacional. Podemos presumir que fueron buenos gobiernos”, expresó Mares.

Entre las obras destacadas que mencionó se encuentran:

El Acueducto Pacífico Norte , clave para el abasto de agua en la región.

La planta desalinizadora en Isla Natividad , para mejorar el acceso al agua potable.

El Hospital General de Ciudad Constitución , como parte de la expansión de la infraestructura en salud.

Una inversión de 300 millones de pesos en infraestructura educativa, durante los gobiernos del PAN en Baja California Sur.

Este intercambio de declaraciones forma parte de una serie de roces recientes entre el gobierno estatal y la oposición, quienes han cuestionado el desempeño de la actual administración en temas como seguridad, salud, educación y obra pública.

