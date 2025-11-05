Rigoberto Mares critica iniciativa de vivienda por centralizar facultades en el Ejecutivo

El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Rigoberto Mares Aguilar, advirtió este miércoles que la iniciativa y el dictamen sobre vivienda accesible impulsados en el Congreso de Baja California Sur corren el riesgo de concentrar facultades en el Ejecutivo y disminuir la autonomía de los ayuntamientos, pese a modificaciones parciales hechas tras mesas de trabajo.

Mares explicó que la propuesta original —que en sus términos quitaba atribuciones a los municipios para dárselas al gobernador— sí tuvo ajustes, pero la falta de socialización y el modo apresurado de legislar provocaron rechazo ciudadano y debate político. En su intervención el dirigente panista pidió que el proyecto se revisara “punto por punto” y que sólo avance después de un proceso de consulta amplia con municipios, colectivos y el sector privado.

“La iniciativa original prácticamente le daba todas las facultades al gobernador, incluso se las quitaba a los ayuntamientos… Hubo mesas de trabajo y sí se modificó la propuesta original.” — Rigoberto Mares.

Mares insistió en que el problema central no es la vivienda como objetivo, sino la forma de aprobarla: “legislar a las rodillas”, sin diálogo ni consulta, genera desconfianza y termina por echar a perder medidas que en esencia podrían ser positivas.

“Así como suelen legislar los de Morena, sobre las rodillas, decidieron aventársela generando la molestia ciudadana.” — Rigoberto Mares.

El líder panista pidió al Congreso del Estado que abra espacios de escucha y que el dictamen final contemple mecanismos de consulta ciudadana y el respeto a las competencias municipales. Advirtió además que el “diablo está en los detalles”: aunque algunas facultades fueron regresadas a los ayuntamientos en la versión más reciente, es necesario revisar el texto final para asegurar que no subsistan elementos de centralización.