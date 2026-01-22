Rigoberto Mares exige estrategia clara contra homicidios dolosos en Baja California Sur

El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Rigoberto Mares, lanzó una fuerte crítica ante la situación de violencia en el estado. El dirigente señaló que Baja California Sur atraviesa una crisis que requiere una respuesta inmediata. Mares lamentó que, hasta el momento, no exista una estrategia definida para frenar los homicidios dolosos que se registran en la entidad.

Para el líder panista, la falta de claridad en las acciones de gobierno no es algo nuevo. Recordó que el PAN ya había advertido sobre estos riesgos mucho antes de que la inseguridad estallara. “No hay una estrategia clara, no hay una ruta”, afirmó de manera tajante. Mares sostiene que es el Ejecutivo Estatal quien debe encabezar la lucha contra la delincuencia de forma directa.

El dirigente acusó que las autoridades han evadido la realidad durante mucho tiempo. Comentó que incluso ante los cuestionamientos de la prensa, las respuestas oficiales no han sido satisfactorias. “Hoy que la realidad nos ha alcanzado, vemos que sigue sin haber una vinculación eficiente entre las instancias de seguridad”, expresó el político sudcaliforniano.

Falta de coordinación y pérdida de tranquilidad en BCS

Mares subrayó que la desorganización entre los niveles de gobierno tiene consecuencias graves. Las familias de La Paz, Los Cabos y el resto del estado han perdido la paz que antes presumía nuestra tierra. Para la oposición, es urgente que se dejen de lado las evasivas y se asuma la responsabilidad total de proteger a los ciudadanos.

El llamado del PAN es para que se tomen cartas en el asunto de manera contundente. Mares insistió en que el liderazgo del gobernador es vital para resolver esta crisis. No basta con operativos aislados; se requiere un plan de trabajo que devuelva la calma a las calles y colonias sudcalifornianas. La seguridad debe ser la prioridad número uno en la agenda estatal.

Finalmente, el presidente del PAN en el estado aseguró que seguirán señalando las fallas en el sistema de seguridad. Reiteró que los ciudadanos merecen vivir sin miedo y que las instituciones deben trabajar unidas. La exigencia es clara: menos palabras y más resultados en la prevención y combate al delito en toda la media península.

