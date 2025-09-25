Con una tierna foto, Rihanna presenta a Rocki Irish Mayers, su primera hija

Rihanna ha compartido con el mundo la llegada de su primera hija, el tercer descendiente que tiene junto a su pareja, el rapero y empresario A$AP Rocky. La artista, originaria de Barbados, utilizó sus redes sociales para difundir la noticia a sus millones de seguidores a finales de septiembre de 2025.

El anuncio se realizó a través de un par de conmovedoras fotografías publicadas en línea. Las imágenes se convirtieron en tendencia inmediatamente después de que la cantante las compartiera.

La llegada de Rocki Irish Mayers

El nacimiento de la pequeña, a quien han nombrado Rocki Irish Mayers, ocurrió el pasado 13 de septiembre. En una de las postales, la intérprete de “Diamonds” aparece sosteniendo a la recién nacida en brazos y manteniéndola cerca de su pecho, mostrando un momento íntimo.

Rihanna también decidió compartir una segunda foto donde se ven unos pequeños guantes de box rosas, un guiño que hace referencia al peculiar nombre de la niña. Con solo la fecha y el nombre de la bebé, la cantante hizo oficial el anuncio en sus cuentas.

Rocki Irish Mayers es la primera niña de la familia, que ya contaba con dos varones. Este es el tercer hijo de la pareja, quienes dieron la bienvenida a su primogénito, RZA Athelston, en 2022.

Posteriormente, recibieron al pequeño Riot Rose en 2023. Según las fuentes, RZA tiene tres años y Riot dos, hasta la fecha del anuncio. La pareja ha mantenido una tradición de anunciar sus embarazos de forma sorpresiva. La llegada de Rocki fue anticipada en mayo, cuando Rihanna se presentó en la pasada gala del MET con un ajustado corsé