Riña entre albañiles en Nayarit habría dejado un muerto (Video)

Una violenta riña entre albañiles que trabajaban en la construcción de un hotel en el fraccionamiento náutico de Nuevo Vallarta, Nayarit, terminó con la presunta muerte de uno de los involucrados. El hecho, ocurrido hace un par de días, quedó grabado en video y ya forma parte de las pruebas en poder de las autoridades.

En las imágenes se observa a varios trabajadores golpeando brutalmente a tres hombres con tablas y estructuras metálicas utilizadas para instalar tabla roca. Durante la agresión, uno de los hombres, de complexión robusta, cayó al suelo mientras continuaba siendo atacado con patadas, piedras y objetos contundentes.

Una mujer que presenció la golpiza intentó proteger al herido colocándose sobre él para evitar que siguieran agrediéndolo, mientras otro trabajador trató de detener a los agresores. Según reportes, la mujer solicitó apoyo a los números de emergencia y el hombre fue trasladado inconsciente a un hospital cercano.

Horas más tarde, trascendió que el trabajador habría fallecido a consecuencia de las lesiones sufridas, aunque las autoridades no habían confirmado oficialmente su identidad. La víctima, al parecer, era parte del grupo de albañiles que laboraban en la obra del complejo turístico.

El día de los hechos, una unidad de la Policía Estatal Turística acudió al lugar y tomó conocimiento de la riña, recopilando testimonios y asegurando el área donde ocurrió la agresión. Los agentes informaron que el caso fue turnado al Ministerio Público, donde se abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, pero el video difundido en redes sociales ha sido clave para identificar a los posibles responsables de la golpiza. Testigos señalaron que el enfrentamiento se originó por una discusión interna entre los trabajadores del hotel, aunque las causas exactas aún se investigan.