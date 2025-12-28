Riña en la colonia Camino Real deja a un hombre lesionado en La Paz

Violencia nocturna en Camino Real

La Paz, BCS.– La noche del sábado se registró una fuerte riña en la colonia Camino Real, al sur de la capital de Baja California Sur. El enfrentamiento dejó como saldo a un hombre con una lesión en la cabeza.

Lee más: Autoridades decretan cierre del puerto a embarcaciones menores en La Paz

Según los primeros reportes, la pelea ocurrió en plena vía pública y derivó en golpes que provocaron una herida sangrante en la víctima.

Vecinos que presenciaron el hecho alertaron a las autoridades y solicitaron apoyo médico, lo que permitió que el lesionado recibiera atención oportuna.

Respuesta inmediata de autoridades

Elementos de la Policía Municipal de La Paz acudieron al lugar para controlar la situación y evitar que la riña escalara.

Al mismo tiempo, paramédicos brindaron primeros auxilios al afectado y lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Aunque se confirmó que la herida no ponía en riesgo su vida, sí requirió atención especializada.

Hasta el momento, no hay detenidos relacionados con el hecho. Se presume que los involucrados huyeron tras la llegada de la policía.

Las riñas suelen ocurrir durante las noches y fines de semana, especialmente en temporadas festivas, cuando el consumo de alcohol aumenta.

Acciones de prevención anunciadas

La Policía Municipal informó que se reforzarán los patrullajes preventivos en Camino Real y colonias cercanas.

El objetivo es disuadir conductas violentas y garantizar mayor seguridad a los habitantes.

Se exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto violento o sospechoso para que las autoridades puedan actuar de forma inmediata.

Lee más: Llaman a fortalecer la convivencia social en BCS para cuidar la salud mental durante vacaciones

El incidente en la colonia Camino Real refleja la urgencia de fortalecer la seguridad comunitaria en La Paz.

Aunque la riña dejó solo un lesionado, la preocupación vecinal es evidente. Las autoridades deberán redoblar esfuerzos para evitar que estos hechos se repitan, especialmente en fechas de convivencia familiar como las celebraciones decembrinas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO