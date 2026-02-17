Rinden protesta nuevo Consejo Directivo de AMMJE BCS; impulsarán expansión y mentoría empresarial

Este martes 17 de febrero se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) capítulo Baja California Sur, organismo que agrupa actualmente a 25 asociadas en la entidad y que busca fortalecer el liderazgo de mujeres emprendedoras y empresarias.

Durante el acto protocolario, la presidenta nacional de AMMJE, Perla Edith Pacheco Cortés, destacó que el crecimiento del capítulo en el estado es resultado de años de trabajo conjunto, particularmente en Los Cabos, hoy representación de Baja California Sur.

“Aquí lo más importante es el trabajo en unión que se ha venido dando desde hace muchos años. El avance de este grupo de mujeres emprendedoras y empresarias es muy positivo”, expresó.

Expansión y mentoría empresarial, el reto para 2026

Por su parte, la presidenta de AMMJE BCS, Marielena Camacho López, señaló que el principal reto para 2026 será la expansión del organismo hacia otros municipios del estado, específicamente La Paz y Loreto.

“El principal reto que tenemos para 2026 es expandirnos de Los Cabos hacia La Paz y Loreto. AMMJE también es una escuela; muchas hemos pasado por esta curva de aprendizaje. Podemos guiarlas y brindarles mentoría”, indicó.

LEE MÁS: Turismo en Los Cabos 2025: creció 0.6% y generó 133 mil mdp

En ese sentido, la organización fortalecerá su modelo de acompañamiento a través de mentorías, capacitación y redes de apoyo empresarial, con el objetivo de impulsar la creación y consolidación de empresas lideradas por mujeres en Baja California Sur.

Finalmente, desde el ámbito nacional se reconoció el valor de Los Cabos como un centro turístico y económico estratégico, que ofrece amplias oportunidades de crecimiento para mujeres que buscan dirigir sus propias empresas y contribuir al desarrollo económico regional.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO