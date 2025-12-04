Río atmosférico y frente frío 17: lluvias intensas, vientos fuertes y brusco descenso térmico

El escenario meteorológico que enfrentará México a partir de este jueves marca un giro radical tras la calma observada el día anterior, pues la combinación de un río atmosférico proveniente del Pacífico tropical y la persistencia del frente frío número 17 activará un patrón de tormentas que impactará de manera simultánea al noroeste, norte, noreste y oriente del país. Este choque de sistemas, además de extender la inestabilidad por varias regiones, elevará el potencial de lluvias atípicas para diciembre y abrirá la puerta incluso a condiciones invernales en zonas serranas.

La llegada del río atmosférico, un corredor de humedad de alto impacto que suele detonar precipitaciones abundantes, será el principal motor de las lluvias fuertes previstas en entidades del noroeste. Su interacción con una vaguada en altura intensificará las nubes de desarrollo vertical, lo que permitirá acumulados de hasta 75 milímetros en estados como Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua. En estas áreas no se descarta la caída de nieve o aguanieve, un fenómeno que podría repetirse durante la madrugada del viernes ante el enfriamiento esperado.

Mientras tanto, el frente frío 17 —que permanece estacionario sobre el noreste— generará otra franja de tormentas que afectará a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, extendiéndose hacia el oriente del país. Esta condición ampliará el cinturón de humedad hacia Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, donde se anticipan lluvias moderadas que podrían complicar la movilidad en zonas urbanas y carreteras estatales, especialmente en pendientes y tramos montañosos.

El resto del territorio también resentirá la inestabilidad, aunque con variaciones importantes en la intensidad de las precipitaciones. Estados como Sonora y Coahuila recibirán lluvias fuertes de hasta 50 milímetros, mientras que un amplio corredor que abarca desde Nuevo León hasta Quintana Roo experimentará acumulados moderados entre 5 y 25 milímetros. Incluso las entidades tradicionalmente secas del altiplano central verán lluvias ligeras, menores a 5 milímetros, un recordatorio del alcance nacional de este sistema.

La dinámica atmosférica no solo se manifestará con lluvias: las marcadas diferencias de presión y temperatura entre la costa y el interior favorecerán rachas de viento de 40 a 60 km/h en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sonora, Chihuahua y varias entidades del bajío registrarán vientos entre 30 y 50 km/h, un factor que podría generar tolvaneras, reducción de visibilidad y complicaciones para el transporte terrestre.

Paradójicamente, mientras algunas regiones enfrentarán lluvias y viento, el sur y sureste del país vivirán temperaturas propias de pleno verano. El pronóstico anticipa valores máximos de hasta 40 grados en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche. Esta dualidad térmica —calor extremo al sur y frío severo en el norte— marcará una de las jornadas más contrastantes de la temporada.

Esa variación se hará más evidente hacia la madrugada del viernes, cuando el termómetro caerá bruscamente en zonas montañosas del norte y altiplano central. Municipios de Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas mínimas de -10 a -5 grados, mientras que entidades como Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca descenderán hasta los -5 grados. Otro grupo de estados, entre ellos Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, alcanzará valores cercanos a los 0 grados.

Las autoridades meteorológicas advierten que el riesgo no terminará pronto, pues la interacción entre el río atmosférico y el frente frío 17 se extenderá durante el resto de la semana. Esto aumentará la posibilidad de encharcamientos severos, deslizamientos de tierra en zonas montañosas y crecidas súbitas en ríos y arroyos. La recomendación es mantenerse atentos a las actualizaciones, evitar transitar por zonas de riesgo y aplicar las medidas de prevención emitidas por Protección Civil.

