Beca Rita Cetina 2025: beneficiarios reportan falta de pago en octubre

Miles de estudiantes de secundaria que forman parte del programa Beca Universal Rita Cetina en México continúan a la espera del depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025, a pesar de que el calendario oficial indicaba que los pagos se realizarían entre el 6 y el 17 de octubre.

De acuerdo con información publicada por medios oficiales y diversas plataformas informativas, los retrasos han afectado principalmente a los beneficiarios que se registraron por primera vez en septiembre de este año.

Debido a que su ingreso al padrón fue posterior al corte administrativo, estos nuevos beneficiarios no fueron contemplados para el pago de este mes, y deberán esperar hasta el próximo bimestre para recibir el apoyo económico.

Por otra parte, algunos tutores han reportado en redes sociales y foros comunitarios que, aunque sus hijas fueron aceptadas en el programa desde meses anteriores, no han recibido el depósito correspondiente. Las autoridades aún no han emitido una lista oficial con los nombres de quienes presentan retrasos ni han aclarado si se trata de errores administrativos o problemas con la dispersión bancaria.

El apoyo de la Beca Rita Cetina, que forma parte del programa “Beca Universal” del Gobierno Federal, busca brindar un respaldo económico a niñas y adolescentes de secundaria, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad. El monto bimestral varía dependiendo del estado y nivel escolar, pero generalmente se ubica entre los 1,600 y 2,000 pesos.

¿Qué hacer si no se recibió el pago?

La Secretaría de Educación recomienda a las familias afectadas revisar su estatus en la plataforma oficial del programa y comunicarse con el área de becas correspondiente en su entidad federativa. En muchos casos, los pagos pueden retrasarse por errores en los datos bancarios, documentación incompleta o cambios recientes en la información del beneficiario.

Se espera que en los próximos días se publique un nuevo calendario o se emitan instrucciones para los beneficiarios que no recibieron el pago en tiempo.