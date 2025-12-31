Rituales de fin de año más populares en México: ¿ya tienes el tuyo listo?

Con el cierre del año y la expectativa de un nuevo comienzo, los rituales de fin de año se convierten en una de las tradiciones más arraigadas en México. Cada 31 de diciembre, familias y amigos participan en diversas prácticas simbólicas con la intención de atraer prosperidad, salud, amor y éxito para el ciclo que inicia.

Uno de los rituales más populares es el de las uvas, que consiste en comer 12 uvas al ritmo de las campanadas, pidiendo un deseo por cada mes del año. A esta tradición se suma el uso de ropa interior de colores, donde el rojo simboliza el amor y el amarillo la abundancia económica, mientras que el blanco se asocia con la paz y la armonía.

Otro de los rituales más conocidos es salir a dar la vuelta con una maleta, costumbre que representa el deseo de viajar durante el próximo año. Asimismo, hay quienes barren la casa hacia la calle minutos antes de la medianoche, con el objetivo de alejar las malas energías y cerrar ciclos negativos.

En algunos hogares también se acostumbra encender velas de colores, cada una con un significado especial, o colocar billetes y monedas en los zapatos o en la mano para atraer estabilidad financiera. Estas prácticas, transmitidas de generación en generación, forman parte del imaginario colectivo mexicano.

Aunque no existe evidencia científica que respalde la efectividad de estos rituales, especialistas coinciden en que su valor radica en el significado emocional y cultural, así como en la motivación personal que generan para iniciar el año con optimismo y metas claras.

