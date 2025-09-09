Hacían rituales de santería con sus víctimas; caen acusados de homicidio en Tijuana

Tres hombres fueron detenidos en Tijuana tras ser acusados de asesinar a tres personas y utilizar sus cuerpos en rituales de santería. Los cadáveres fueron abandonados en bolsas dentro del panteón Monte de los Olivos, informó la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

Los detenidos y su modus operandi

De acuerdo con la investigación, el grupo estaba liderado por Álvaro “N”, alias El Santero, junto con Édgar “N”, apodado El Árabe, y Ricardo “N”, alias El Filos. Las víctimas fueron privadas de la libertad el 11 de agosto en la colonia Los Venados, donde fueron golpeadas, degolladas y desangradas para extraer líquido que, según la FGE, se utilizaba en altares a la Santa Muerte.

Posteriormente, los cuerpos fueron colocados en bolsas de plástico y abandonados en la zona del panteón Monte de los Olivos, al oriente de Tijuana.

Cateos y hallazgos en Tijuana

Durante los cateos realizados por la Agencia Estatal de Investigación, se aseguraron viviendas con veladoras, figuras alusivas a la Santa Muerte, recipientes con sangre humana y otros objetos vinculados a rituales.

La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, señaló que el grupo buscaba establecer liderazgo criminal en Tijuana:

“Presentaban huellas de haber sido degollados; esta persona apodada ‘El Santero’, directamente participando con dos personas, habían llegado de fuera del Estado y trataban de consolidar su liderazgo criminal”, declaró.

Proceso judicial

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de un juez por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja. La FGE informó que continuará con las investigaciones para determinar si este grupo delictivo está relacionado con otros crímenes cometidos en la entidad.