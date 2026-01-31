Rob Schneider y la mexicana Patricia Azarcoya se divorcian

Rob Schneider cerró de manera oficial una etapa personal luego de que se confirmara su divorcio con Patricia Azarcoya, con quien compartió más de diez años de matrimonio. El divorcio de Rob Schneider fue presentado ante un tribunal del estado de Arizona, de acuerdo con información difundida por medios estadounidenses.

Registros judiciales señalan que la demanda fue ingresada el pasado 8 de diciembre y que, ese mismo día, la autoridad emitió una orden para que ambas partes participen en un programa educativo e informativo dirigido a padres, procedimiento habitual cuando existen hijos menores involucrados en un proceso de divorcio.

La expareja tiene dos hijas: Miranda Scarlett, de 13 años, y Madeline Robbie, de 10. En el expediente también consta que Patricia Azarcoya solicitó que parte de la información del caso permanezca bajo confidencialidad, petición que habría sido aceptada por el tribunal el 21 de enero, aunque sin detallar públicamente qué aspectos quedarán reservados.

De acuerdo con la documentación del caso, la solicitud de confidencialidad busca limitar la difusión de datos sensibles relacionados con el divorcio. Hasta el momento, ni Rob Schneider ni Patricia Azarcoya han emitido declaraciones públicas sobre los términos específicos de la separación.

Antes de su matrimonio, Patricia Azarcoya, originaria de Yucatán, desarrolló una carrera sólida en la televisión mexicana como productora de programas de entretenimiento, mientras que Rob Schneider ya contaba con reconocimiento internacional por su trayectoria en la comedia cinematográfica.

La pareja se conoció durante una visita del actor a México para promover una de sus películas, relación que derivó en su matrimonio en 2011. Tras años de colaboración personal y profesional en proyectos para distintos públicos, el divorcio marca ahora el cierre definitivo de esa etapa en la vida de Rob Schneider.

