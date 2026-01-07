VIDEO: Roban alcancía de propinas en tortillería de San José del Cabo

Un robo quedó registrado por cámaras de seguridad de un comercio ubicado en la colonia San José Viejo, en San José del Cabo, donde un sujeto sustrajo una alcancía de propinas de una tortillería y huyó del lugar.

El hecho se registró poco antes del mediodía de este miércoles 7 de enero, en una tortillería ubicada sobre la calle Nayarit. En las imágenes difundidas, se observa a un hombre caminando por la acera; al llegar al área de cobro del establecimiento, toma la alcancía destinada a las propinas y sale corriendo del local.

En el video se aprecia la presencia de un motociclista en el lugar, lo cual llama la atención; sin embargo, las imágenes no permiten asegurar que exista alguna relación con el robo.

Hasta el momento, se desconoce si los propietarios del negocio realizaron el reporte correspondiente ante las autoridades, así como si la persona involucrada fue ubicada o detenida.

De acuerdo con la más reciente actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y noviembre de 2025, Baja California Sur registró 453 robos a negocio, de los cuales 204 ocurrieron en el municipio de Los Cabos, lo que refleja la incidencia de este tipo de delitos en la región.

