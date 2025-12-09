Grupo armado roba cadáver a funeraria cuando lo trasladaba a la Semefo en Puebla

Un grupo armado perpetró un inusual atracó a una agencia funeraria de Puebla, cuando esta trasladaba a los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) el cuerpo sin vida de una víctima de agresión armada.

El cadáver robado correspondía al de una mujer, quien el pasado domingo fue localizada aún con vida, pero gravemente herida, en un camino rural localizado entre Los Reyes de Juárez y San Salvador.

Tras su localización, la víctima fue trasladada a un hospital del municipio de Acatzingo para recibir atención especializada en las heridas de bala que tenía en la cabeza, sin embargo, no logró sobrevivir.

Este lunes, una empresa funeraria realizaba el traslado del cuerpo sin vida del hospital a las instalaciones de la SEMEFO de Puebla, cuando un grupo de sujetos armados irrumpió en el camino y les robó el cadáver.

El robo del cadáver de la mujer se perpetró a la altura del tramo carretero localizado entre San Jerónimo Ocotitlán y Santiago Acatlán. Durante el hecho, el empleado de la agencia funeraria resultó herido de bala.

Cabe señalar que la identidad de la mujer no ha sido revelada por las autoridades. En tanto, los medios locales han señalado que al momento de su hallazgo, la víctima vestía malla de color negro, playera rosa y tenis blancos.

¿Qué dice la FGE de Puebla sobre el robo del cadáver?

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ya emitió un informe en el que señalan que efectivamente el empleado de la funeraria “fue interceptada por varias camionetas con sujetos armados, quienes realizaron detonaciones, para llevarse la unidad y el cuerpo de la víctima”.

Asismismo, la FGE de Puebla añadió que tras el inusual robo, se “implementó operativos de búsqueda en la zona, logrando ubicar y recuperar tanto el vehículo como el cuerpo, mismo que fue trasladado al SEMEFO para la necropsia de ley y demás diligencias correspondientes”.