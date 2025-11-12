Roban un millón de pesos en casa de cambio de Monterrey

Ladrones lograron sustraer un millón de pesos de una casa de cambio ubicada en una plaza comercial al sur de Monterrey, Nuevo León, dejando tras de sí un agujero en la pared, daños al sistema de videovigilancia y un negocio sacudido por la inseguridad.

El robo se descubrió la mañana del martes, cuando los empleados entraban a trabajar, en la plaza comercial “Las Palmas”, sobre la avenida Alfonso Reyes, en la colonia Country. Una empleada reportó que observó un boquete desde un negocio contiguo, un salón de uñas, por donde los delincuentes ingresaron para acceder a la zona de divisas.

Una vez dentro, los ladrones forzaron la caja fuerte y cajones del establecimiento, además de inhabilitar las cámaras de vigilancia del lugar. El botín, calculado en un millón de pesos, se consideró entre moneda nacional y divisas extranjeras, según datos y versiones preliminares.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Policía Municipal acudieron al lugar para iniciar las diligencias, entrevistar al personal y recabar pistas.

Las autoridades del estado ya investigan el hecho, analizando las grabaciones disponibles con las cámaras de la zona y la ruta de escape de los responsables. A pesar de encontrarse en un área con alto tránsito comercial, los delincuentes actuaron con rapidez, lo que plantea preguntas sobre la seguridad perimetral de ese conjunto comercial.

El robo de un millón de pesos no solo representa una pérdida económica para la casa de cambio afectada, sino también un golpe a la percepción de seguridad en la ciudad, justo cuando se acercan fechas de intensa actividad comercial.