Robbie Williams sorprende con el lanzamiento anticipado de su nuevo álbum “Britpop”

Robbie Williams lanzó su nuevo álbum Britpop, tres semanas antes de la fecha anunciada, en una maniobra sorpresa que ha generado atención mundial entre críticos y fans. Este lanzamiento anticipado adelanta la fecha originalmente prevista para febrero de 2026, según detallan medios internacionales y reportes oficiales del lanzamiento.

“El álbum Britpop ya está disponible”, escribió Williams en redes sociales, acompañado de un video promocional grabado en Londres con material del disco.

Britpop es el decimotercer álbum de estudio de Robbie Williams, y el primero con material original en casi siete años. El álbum incluye once temas, entre ellos los sencillos ya publicados Rocket, Spies, Human y Pretty Face, y un nuevo sencillo, All My Life, que fue lanzado el mismo día que el álbum.

El proyecto cuenta con colaboraciones destacadas: desde Gary Barlow, excompañero de banda de Williams en Take That, hasta Chris Martin de Coldplay y Tony Iommi de Black Sabbath, lo que aporta variedad a la propuesta sonora del álbum.

Originalmente planeado para salir en octubre de 2025 y luego reprogramado para febrero de 2026, el lanzamiento anticipado de Britpop rompe con esa planificación, posiblemente para maximizar su impacto en listas globales y evitar la competencia directa con otros lanzamientos importantes.

Las primeras reseñas del álbum han sido mayoritariamente positivas, con publicaciones como Rolling Stone y The Guardian otorgando valoraciones destacadas a la energía guitarrera y la mezcla de influencias britpop clásicas presentes en las canciones.

Gira y próximos pasos

Para promover Britpop, Robbie Williams emprenderá su Long 90’s Tour, con fechas programadas en Glasgow, Liverpool, Londres y Wolverhampton el próximo mes. Este tour representa una vuelta al escenario del artista en un periodo clave de su carrera.

Con este lanzamiento sorpresa, Robbie Williams no solo cumple con la expectación de sus seguidores, sino que también refuerza su presencia en la escena musical internacional después de varios años sin publicar nuevo material original.

