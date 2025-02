Robbie Williams desmiente participación en show de medio tiempo del Super Bowl

Robbie Williams, reconocido cantante británico, sorprendió a sus seguidores al asegurar que no será parte del espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl.

Horas después de haber insinuado su participación en el evento deportivo, el propio artista aclaró en redes sociales que todo se trató de una broma.

“No voy a hacer el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Me aburrí y decidí ponerme a trollear”, escribió Williams, desatando reacciones entre sus fans, quienes inicialmente se emocionaron ante la posibilidad de verlo en el icónico escenario.

I’m not doing the Super Bowl halftime show. I got bored and decided to get into trolling.

— Robbie Williams (@robbiewilliams) February 13, 2025