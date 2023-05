Robert de Niro da la bienvenida a su séptimo hijo a los 79 años

El reconocido actor Robert de Niro ha sorprendido al mundo al anunciar que se ha convertido en padre por séptima vez a los 79 años de edad. Durante una entrevista con la periodista Brittnee Blair en el programa “Entertainment Tonight”, el actor dio la noticia de manera espontánea mientras hablaba sobre su próxima película “About My Father”, que se estrenará el próximo 26 de mayo en Estados Unidos.

“Sé que tienes seis hijos”, le preguntó Blair. Sin embargo, inmediatamente fue corregida por el actor: “Siete, en realidad, acabo de tener un bebé”, dijo.

Aunque no reveló la identidad de la madre del bebé, se especula que es Tiffany Chen, con quien mantiene una relación desde 2018. Esta noticia ha generado sorpresa y controversia, especialmente por la avanzada edad del actor y la salud del recién nacido. Sin embargo, De Niro no ha hecho comentarios al respecto y se espera que pronto revele más detalles sobre la llegada del nuevo miembro de su familia. No obstante, durante la entrevista, el actor también habló sobre su relación con sus hijos y su estilo de paternidad.

“Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, a veces simplemente no tienes otra opción”, explicó De Niro. “Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, dijo.

Con la llegada de su séptimo hijo, el intérprete de películas como “El Padrino” y “Taxi Driver” demuestra que aún tiene energía y ganas de seguir ampliando su familia. Cabe destacar que a lo largo de su vida, el actor ha tenido hijos con varias mujeres, incluyendo dos con Diahnne Abbot, los gemelos Julian y Aaron con la modelo y actriz Toukie Smith, y dos más con Grace Hightower, su exesposa.