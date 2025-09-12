Nueva imagen del set de Clayface sugiere posible aparición de Robert Pattinson como Batman

Una nueva imagen del set de la película Clayface, próxima producción del Universo DC (DCU), ha desatado una ola de especulaciones entre los fanáticos. La fotografía, tomada en Liverpool, Inglaterra, muestra el icónico símbolo de Batman, asociado a Robert Pattinson, pegado a un contenedor de basura, lo que ha llevado a pensar que el Caballero Oscuro podría aparecer en esta entrega.

El hallazgo ha encendido las redes sociales, donde los seguidores del héroe oscuro comparten teorías sobre cómo Pattinson podría integrarse al DCU, a pesar de que James Gunn, co-director de DC Studios, ha confirmado que el Batman de Pattinson pertenece a un universo separado del DCU principal.

Este detalle, sin embargo, no ha impedido que los fanáticos sueñen con un posible crossover cinematográfico.

La película Clayface, dirigida por James Watkins y coescrita por Mike Flanagan, se centra en la historia de Matt Hagen, interpretado por Tom Rhys Harries, un actor cuya transformación en el villano Clayface resulta de un experimento fallido. La cinta promete mezclar elementos de terror corporal con referencias clásicas del mundo de Batman.

El set también ha revelado otros detalles que conectan con Gotham: un cartel de “The Flying Graysons”, en alusión a Dick Grayson (Robin), y anuncios que invitan a unirse al Joker, lo que sugiere la presencia de estos icónicos personajes en el DCU. Los fanáticos están atentos a cada detalle, buscando pistas que confirmen la participación de Pattinson.

Aunque los rumores son emocionantes, es importante destacar que no hay confirmación oficial de que el Batman de Robert Pattinson se integre al DCU. Sin embargo, estas pequeñas pistas y Easter eggs mantienen viva la emoción por las futuras entregas de DC y alimentan la expectativa sobre posibles sorpresas en Clayface.

El estreno de la película está programado para el 11 de septiembre de 2026, y se espera que sea uno de los grandes lanzamientos de la primera fase del DCU, combinando acción, terror y referencias a los personajes más emblemáticos de Gotham.

La aparición del símbolo de Batman en el set puede ser un simple guiño o una señal de futuras sorpresas, pero lo que es seguro es que los fanáticos del Universo DC están contando los días para descubrirlo en la pantalla grande.