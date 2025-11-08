El Veracruzano Roberto “Metralleta” Ramírez ingresa al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano

El pitcher Roberto “Metralleta” Ramírez, originario de Laurel, Veracruz, fue instalado en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y a su legado como una de las figuras más emblemáticas del beisbol nacional.

En una ceremonia celebrada en el emblemático recinto del Salón de la Fama de Beisbol Mexicano, el lanzador veracruzano Roberto “Metralleta” Ramírez fue uno de los seis ex jugadores exaltados a la inmortalidad por su amplia trayectoria y su impacto en el béisbol profesional mexicano.

En la Clase 2025 también ingresaron figuras como Francisco Campos y Roberto Saucedo, lo que refuerza la relevancia histórica de esta edición del recinto honorífico. La entrada

“Metralleta”, natural de Laurel, Veracruz, dejó una huella imborrable en los Diablos Rojos en México. Durante sus 20 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), acumuló 178 victorias por 90 derrotas, con una efectividad de 4.15 y 1 364 ponches en 2 156 ⅓ innings lanzados, cifras que lo ubican como uno de los lanzadores más dominantes de la era moderna del béisbol nacional.

Su inclusión en el Salón de la Fama de Beisbol Mexicano reconoce esos logros y su consistencia a lo largo de dos décadas. El momento de su entronización se vivió en el Parque Fundidora de Monterrey, donde el Salón de la Fama de Beisbol Mexicano tiene su sede desde 2019.

Lee más: Anuncian arranque de construcción de campo de béisbol en el municipio de San Bruno en Mulegé

Acompañado de colegas inmortales, familiares y aficionados, Metralleta escuchó el reconocimiento a su trayectoria, que incluyó no sólo triunfos en la lomita sino también dos partidos sin hit ni carrera, ante los Olmecas de Tabasco en 1995 y 1996.

Lee más: El Congreso de BCS analiza instaurar el Día Estatal del Béisbol Sudcaliforniano

La ceremonia de entronización del Salón de la Fama de Beisbol Mexicano no sólo celebra al individuo, sino que reafirma la importancia de preservar la memoria colectiva del béisbol mexicano. Con su merecido lugar entre los inmortales, Roberto “Metralleta” Ramírez se convierte en un símbolo vivo de la excelencia en la lomita por excelencia.