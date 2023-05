Ciudadano sufre robo de su camioneta e intento de extorsión para recuperarla

Un ciudadano denunció un intento de extorsión luego de que su camioneta fuera robada en las inmediaciones del restaurante donde labora como chef. El afectado interpuso una denuncia antes las autoridades correspondientes por el delito de robo de vehículo. Los hechos ocurrieron la noche del pasado 11 de mayo en La Paz.

“Fue en la colonia Esterito, cerca de mi trabajo, de hecho, yo llegué a mi trabajo en mi vehículo y vaya, pasó mi jornada laboral y saliendo de trabajar ya no estaba. Si fue un sentimiento raro que nunca había experimentado, un sentimiento entre enojo, angustia, tristeza. Y llegué a pensar que lo había dejado en otro lado que no recordaba, entonces di una pequeña búsqueda y no lo encontré”.

Pese a que solicitó la ayuda de sus compañeros de trabajo para buscar su camioneta en los alrededores, fue imposible localizarla. Aún se desconoce a qué hora se consumó el delito en plena vía pública y en una zona comercial rodeada de cámaras de videovigilancia urbanas. Seis días después del hurto de su medio de transporte, la victima no ha recibido buenas noticias.

“Estos últimos días no me han dicho nada, los primeros días que fue un jueves y un viernes si se pusieron en contacto conmigo para pedirme información, datos de la camioneta, etc. El viernes fueron unos estatales que se dedicaban especialmente al robo de carros, y fuimos al lugar donde estaba el carro y buscaron las cámaras para saber si alguna nos podía ayudar, después de ese día ya no he recibido ninguna información la verdad, ninguna.”

La comunicación con los agentes de investigación que llevan el caso ya es prácticamente nula según la confesión de la víctima, quien juega con el tiempo en contra para poder encontrar su camioneta. El Agente del Ministerio Público Especializado en Investigación de Robo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se ha limitado a informarle que siguen con las líneas de investigación para poder localizar el automotor extraviado.

Al día siguiente del robo algunas personas usaron información personal del afectado y su familia para intentar sacar beneficio de la situación. Como se hace en muchos casos actualmente, las víctimas suelen publicar en redes sociales sus denuncias para que se den a conocer y recibir ayuda más rápido. Sin embargo, esta herramienta virtual puede jugar como un arma de doble filo ante el acecho de delincuentes cibernéticos.

“Me llamaron diciéndome que ya habían encontrado la camioneta y pues me tiraron un choro y al final fue una extorsión. Se aprovecharon de la situación porque mi padre publicó en sus redes que me habían robado mi camioneta para difundir la información, y agarraron el número de teléfono y el nombre de mi padre para llamarle a el y decirle que ya tenían la camioneta. Mi papa los manda conmigo y yo empiezo a contestarles y se nos hizo un poco raro porque nos pidieron dinero como un tipo anticipo para llevarnos el carro”

Luego de que los extorsionadores creyeron que padre e hijo caerían en sus garras, los familiares decidieron dudar de la veracidad de las llamadas, desistiendo en realizarle un depósito de pago a la persona que supuestamente había encontrado la camioneta en agradecimiento por su “favor”. Ante la insistencia de los criminales por el pago a cambio de la entrega de la camioneta los afectados, decidieron cortar toda comunicación.

“Después nos empezaron a marcar de números desconocidos a los dos al mismo tiempo, entonces ahí caímos en cuenta que era una extorsión. Lo interesante de todo esto es que intentaron extorsionarnos y aprovecharse, la verdad es que si estábamos cayendo en el juego. Me dieron varias opciones me decían -puedes transferir como puedas, pero tú has el deposito del dinero y la camioneta te va a llegar a donde tú digas- así fue.”

Durante tres días los extorsionadores trataron de acordar un pago bancario o transferencia por sus “servicios”, asegurándoles a sus víctimas que ellos sabían dónde estaba la camioneta y que podían regresarla al hogar de su propietario. Las llamadas y mensajes de los delincuentes pretendían enredar a sus objetivos para que hicieran lo que ellos querían, no obstante nunca pudieron recibir dinero a cambio de su engaño.

“Al final eran 4 mil y algo, casi 5 mil pesos, lo que íbamos a tener que dar, y al principio si me pedían 2 mil 500 pesos, como un 50% de anticipo para poder proceder según con el proceso ese. Mi papá trató de investigar para ver si podía dar con ellos o sacarles información porque pensamos que tal vez los mismos que nos robaron la camioneta eran quienes nos estaban extorsionando, pero la verdad ya no insistimos, mi papá habló con ellos una última vez, pero ya no hemos tenido contacto con ellos ni ellos con nosotros.”

Según los registros de la Dirección de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, de enero a abril de 2023 se han reportado 74 robos a vehículo en La Paz, con 45 recuperados y devueltos a sus dueños, y otros 29 que siguen sin aparecer y se mantienen en calidad de extraviados luego de ser sustraídos de los domicilios de sus propietarios o de la vía pública.

De acuerdo con el portal de semáforo Delictivo de Baja California Sur, la incidencia de robo a vehículo en la capital del estado se mantiene bajo color amarillo de riesgo alto, presentando un aumento del 41% en este delito a nivel estatal, a comparación del 30% que arrojó el mismo periodo del 2022.