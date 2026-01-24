Reportan robo de camioneta en Lomas Altas; quedó captado en video

A través de grupos de alerta ciudadana se reportó el robo de una camioneta ocurrido durante la madrugada de este sábado 24 de enero en la colonia Lomas Altas, en Cabo San Lucas, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad.

De acuerdo con la información difundida por la parte afectada, el vehículo robado es una camioneta Nissan tipo estaquita. En los videos se observa cómo un sujeto desciende de un automóvil sedán, se aproxima a la camioneta y, tras lograr ingresar, huye del lugar conduciéndola, todo en un lapso aproximado de dos minutos.

Las grabaciones también muestran que, de manera simultánea, el vehículo sedán en el que llegó el presunto responsable se retira del sitio, aparentemente conducido por otra persona, lo que sugiere la posible participación de más de un individuo en el robo.

Hasta el momento, no se ha confirmado si las personas afectadas interpusieron la denuncia correspondiente ante las autoridades ni si este hecho fue formalmente reportado a la corporación policial local. No obstante, se hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones y reportar cualquier información que pueda contribuir a la localización del vehículo.

Este hecho ocurre en un contexto de alta incidencia del delito de robo de vehículo en el sur de Baja California Sur. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2025 se registraron 516 denuncias por este delito en la entidad, de las cuales el 92.8% se concentraron en Los Cabos y La Paz.

En el desglose, Los Cabos acumuló 239 carpetas de investigación, mientras que La Paz registró 240 casos, lo que posiciona a ambos municipios como los de mayor incidencia de robo de vehículo a nivel estatal.

