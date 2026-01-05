Robo a casa habitación mantiene al sur de BCS como la zona más afectada

El delito de robo a casa habitación mantiene una alta incidencia en el sur de Baja California Sur, particularmente en municipios con mayor densidad poblacional y actividad económica, como Los Cabos y La Paz, de acuerdo con las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según la última actualización del SESNSP, entre enero y noviembre de 2025 se abrieron 819 carpetas de investigación por robo a casa habitación en la entidad, de las cuales casi el 80 por ciento se concentraron en la zona sur del estado, donde se ubican los principales centros urbanos y turísticos.

En el desglose por municipio, La Paz encabezó la incidencia con 337 casos, seguida muy de cerca por Los Cabos, con 317 denuncias, colocándose ambos municipios como los focos principales de este delito en Baja California Sur. Esta concentración, advierten especialistas en seguridad, está relacionada con el crecimiento urbano, la movilidad constante de personas y la actividad económica que caracteriza a ambas demarcaciones.

Lee más: Empresarios piden revisión de mandos y operativos policiales en Los Cabos

En contraste, los municipios del norte del estado registraron cifras considerablemente menores. Comondú reportó 84 casos, Mulegé 51 y Loreto 30 carpetas de investigación, lo que evidencia una brecha importante en la distribución territorial del delito, aunque no exenta de riesgos.

Periodos vacacionales, un factor de riesgo

Autoridades en materia de seguridad han señalado que el robo a casa habitación suele incrementarse durante periodos vacacionales, cuando muchas viviendas permanecen solas por lapsos prolongados. Ante este escenario, se recomienda a la población reforzar medidas preventivas, como asegurar puertas y ventanas, evitar publicar ausencias prolongadas en redes sociales, encender luces automáticas, coordinarse con vecinos para la vigilancia y reportar cualquier movimiento sospechoso.

Llamado a la denuncia

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a reportar de inmediato cualquier hecho delictivo a través de las líneas de emergencia y a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público en caso de ser víctima. Subrayaron que la denuncia es clave no solo para la investigación de los casos, sino también para dimensionar la problemática y fortalecer las estrategias de prevención y vigilancia.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur