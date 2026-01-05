Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 5 de Enero, 2026
Seguridad

Robo a casa habitación mantiene al sur de BCS como la zona más afectada

El robo a casa habitación en Los Cabos y La Paz concentra el 80% de los casos en BCS, de acuerdo con cifras oficiales de incidencia delictiva.
5 enero, 2026
Robo a casa habitación en Los Cabos concentra el mayor número de casos en BCS

IMG: Archivo Tribuna de México

El delito de robo a casa habitación mantiene una alta incidencia en el sur de Baja California Sur, particularmente en municipios con mayor densidad poblacional y actividad económica, como Los Cabos y La Paz, de acuerdo con las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según la última actualización del SESNSP, entre enero y noviembre de 2025 se abrieron 819 carpetas de investigación por robo a casa habitación en la entidad, de las cuales casi el 80 por ciento se concentraron en la zona sur del estado, donde se ubican los principales centros urbanos y turísticos.

En el desglose por municipio, La Paz encabezó la incidencia con 337 casos, seguida muy de cerca por Los Cabos, con 317 denuncias, colocándose ambos municipios como los focos principales de este delito en Baja California Sur. Esta concentración, advierten especialistas en seguridad, está relacionada con el crecimiento urbano, la movilidad constante de personas y la actividad económica que caracteriza a ambas demarcaciones.

En contraste, los municipios del norte del estado registraron cifras considerablemente menores. Comondú reportó 84 casos, Mulegé 51 y Loreto 30 carpetas de investigación, lo que evidencia una brecha importante en la distribución territorial del delito, aunque no exenta de riesgos.

Periodos vacacionales, un factor de riesgo

Autoridades en materia de seguridad han señalado que el robo a casa habitación suele incrementarse durante periodos vacacionales, cuando muchas viviendas permanecen solas por lapsos prolongados. Ante este escenario, se recomienda a la población reforzar medidas preventivas, como asegurar puertas y ventanas, evitar publicar ausencias prolongadas en redes sociales, encender luces automáticas, coordinarse con vecinos para la vigilancia y reportar cualquier movimiento sospechoso.

Llamado a la denuncia

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a reportar de inmediato cualquier hecho delictivo a través de las líneas de emergencia y a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público en caso de ser víctima. Subrayaron que la denuncia es clave no solo para la investigación de los casos, sino también para dimensionar la problemática y fortalecer las estrategias de prevención y vigilancia.

Autor

  Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

