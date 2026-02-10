Alertan comerciantes tras robo de celular captado por cámaras en La Paz

La difusión de un video y una imagen en redes sociales encendió la alerta entre comerciantes de La Paz, luego de que una usuaria denunciara el robo de un celular de alta gama dentro de un establecimiento comercial.

De acuerdo con la publicación realizada la tarde del lunes 9 de febrero, el sujeto fue captado por cámaras de seguridad mientras sustraía un iPhone 16 Pro color titanio natural. Según el mensaje compartido, el individuo ingresa a los locales simulando ser cliente y aprovecha cualquier descuido para cometer el hurto y retirarse del lugar.

En el material visual difundido, se observa el momento en que el hombre espera una distracción del cajero para embol­sarse el dispositivo antes de salir del negocio. La usuaria hizo un llamado a comerciantes de La Paz, Baja California Sur, a extremar precauciones y pidió que, en caso de reconocerlo, la información pueda reportarse de forma anónima para apoyar el proceso legal. Posteriormente, indicó que el equipo fue recuperado.

Robo a negocio concentra denuncias en La Paz y Los Cabos

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que Baja California Sur cerró 2025 con 506 carpetas de investigación por robo a negocio.

Del total estatal, Los Cabos encabezó la incidencia con 233 casos, seguido de La Paz con 214 denuncias. En conjunto, ambos municipios concentraron 88.3% de los hechos denunciados, lo que refleja que la problemática se focaliza principalmente en estas dos demarcaciones.

