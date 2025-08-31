Robo de aires de CFE destapa narcolaboratorio en Mexicali

Una denuncia por el robo de aires acondicionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) terminó en el hallazgo de un narcolaboratorio en la colonia Jardines de Loreto, en Mexicali, Baja California.

La Fiscalía General de la República (FGR) rastreó los equipos robados y obtuvo una orden de cateo. Al ingresar al inmueble, los agentes hallaron los dispositivos sustraídos y un laboratorio en operación.

En el lugar, las autoridades decomisaron 8.2 kilogramos de metanfetamina lista para distribución, así como ollas, quemadores, congeladores, una báscula gramera y siete vehículos. Uno de ellos tenía doble fondo para ocultar droga o insumos.

Los investigadores presumen que los aires acondicionados robados se usaban para mantener una temperatura controlada, indispensable en la producción de metanfetaminas.

La FGR mantiene abierta la investigación y trabaja para identificar a los responsables y desmantelar la red criminal vinculada al inmueble.