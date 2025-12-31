El robo de un cilindro de gas lleno de cloro causa alarma en varios estados de la república

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitieron una alerta de alto riesgo en seis estados del país tras el robo de un cilindro con gas cloro altamente tóxico.

Dicho gas fue sustraído de un pozo de potabilización de agua en Morelia, lo que representa una amenaza potencial para la salud pública si llega a liberarse o manipularse de forma indebida.

LEE MÁS: UNAM impulsa vacuna contra cáncer de mama

Respuesta Oficial y Movilización de Protección Civil

Autoridades federales confirmaron que el contenedor, propiedad del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de Morelia, fue robado del pozo “El Retiro”, en la colonia Dr. Miguel Silva González.

El gas cloro, utilizado en la desinfección del agua, puede ser fatal si se inhala o entra en contacto con la piel, por lo que se elevó el nivel de alerta a “alto” y se pidió a las unidades estatales y municipales extremar precauciones y coordinar labores de búsqueda.

La alerta fue difundida oficialmente a las unidades de Protección Civil de los estados de:

Colima

Jalisco

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Guerrero

Esto debido a la posibilidad de que el cilindro pueda ser trasladado fuera de Michoacán.

Características del Contenedor Robado

Las autoridades detallaron que el cilindro tiene:

Capacidad de 68 kilos

Color gris aluminio

Número de serie 7107830Y

Aproximadamente 50% de su capacidad con gas cloro al momento del robo

Este químico, catalogado con el número ONU 1017, es esencial para la potabilización de agua potable, pero su liberación incontrolada puede causar daños graves, incluyendo irritación en ojos y piel, dificultad respiratoria y, en dosis altas, riesgo letal.

Acciones Policiales y Recomendaciones Ciudadanas

Elementos de seguridad estatal y municipal, con apoyo de la Guardia Nacional, realizan recorridos en zonas vulnerables como chatarreras, terrenos baldíos y negocios donde pudiera venderse el cilindro o sus piezas.

Asimismo, se reforzaron filtros de revisión en carreteras para detectar posibles movimientos del contenedor.

Las autoridades han exhortado a la población a no manipular el cilindro si es localizado, alejarse de inmediato y reportarlo a las líneas de emergencia (911) o a los números de Protección Civil correspondientes.

Riesgo a la Salud y Protocolos de Emergencia

El gas cloro puede causar efectos agudos en la salud, como:

Irritación severa de ojos y vías respiratorias

Quemaduras químicas en piel

Dificultad para respirar y daño pulmonar

Riesgo de edema pulmonar en exposiciones altas

LEE MÁS: Chikungunya en Cuba rebasa los 50 mil casos y mantiene en alerta al sistema de salud pública

Por estas razones, las autoridades también señalaron que, en caso de fuga, se aplicarán protocolos de aislamiento de hasta 1.1 kilómetros para proteger a las comunidades cercanas ante la posible dispersión del químico.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO