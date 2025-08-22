Video: Así fue el robo que sufrieron Érika y Nicolás Buenfil en Plaza Mítikah

La actriz Érika Buenfil reveló en un video fueron víctimas de un robo la noche del 20 de agosto, mientras cenaba con su hijo y un sobrino en la plaza Mítikah, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Buenfil contó que dejaron en su camioneta dos computadoras portátiles, confiando en que el centro comercial era seguro al estar vigilado por guardias y cámaras. Sin embargo, al regresar al vehículo descubrieron que los equipos habían desaparecido.

“Cuando llegamos a la camioneta, nadie nos percatamos de que las computadoras no estaban. El problema es que en Mítikah no nos ayudaron en nada”, relató la actriz.

Denuncian falta de seguridad en plaza Mítikah

El hijo de la actriz, Nicolás de Jesús Buenfil López, también compartió un video en redes sociales donde criticó duramente la seguridad del complejo.

Según explicó, tras el robo acudieron con los guardias, pero estos les dijeron que no podían mostrar las cámaras de seguridad ni intervenir directamente, además de ponerles trabas para levantar un reporte.

“Está súper jodida la seguridad de Mítikah. Ni los policías pudieron ayudarnos, solo nos decían que había que ir al Ministerio Público”, declaró.

Incluso, señaló que al principio les ofrecieron cubrir el costo del estacionamiento como “compensación”, pero más tarde les informaron que debían hacer otro trámite y finalmente tuvieron que pagar por su cuenta.

“No vayan con cosas valiosas a Mítikah”

Tras la experiencia, Nicolás recomendó a sus seguidores que no acudan con objetos de valor a la plaza, e incluso sugirió evitarla por la falta de seguridad.

Érika Buenfil lamentó la situación y aseguró que más allá del robo, lo preocupante fue la falta de apoyo de la administración del centro comercial.

