Frustran robo en fiesta de Halloween con afluencia de 3 mil personas en Uruguay

La policía de Salto en Uruguay intervino en un operativo al descubrir y desactivar un plan para asaltar una fiesta masiva de Halloween a la que se esperaba la asistencia de unas 3 mil personas.

Entre los detenidos figura Álvaro Godoy, edil del Frente Amplio, junto a su pareja y cuatro individuos con antecedentes, todos implicados en la planificación del robo. El funcionario público detenido envuelto en la conspiración, agrava la naturaleza del atentado, más allá de un robo común, lo que se fraguaba era un ataque a la seguridad ciudadana y al orden social en una noche emblemática como la de Halloween. Según informes policiales, el edil habría prestado apoyo logístico al grupo que llegó desde la capital uruguaya.

La fiesta se celebraría en un local de eventos cerca de las Termas del Daymán, punto que albergaba una gran concentración de jóvenes en vísperas de la noche de brujas. La policía detectó hospedajes vinculados a los sujetos provenientes de Montevideo, quienes portaban armas de fuego y se desplazaban con intenciones criminales.

La justificación para actuar con rapidez fue clara, la acumulación de evidencias, viajes coordinados, alquiler de alojamiento, presencia de armas, lo que permitió a la fuerza policial detener a seis personas antes de que el plan fuera ejecutado. Las autoridades explicaron que aún se busca a otras personas posiblemente involucradas.