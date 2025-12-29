Robo en joyería en Monterrey; se llevan más de un millón de pesos en especie

Un robo en joyería fue reportado en el corazón del centro de Monterrey, donde desconocidos ingresaron a un establecimiento comercial de venta de oro y se llevaron mercancía valuada en cerca de 1 millón 500 mil pesos, informaron autoridades y fuentes policiales.

El incidente fue detectado este domingo 28 de diciembre al abrir el local ubicado sobre la avenida Benito Juárez, cuando empleados encontraron dos boquetes en una de las paredes del negocio y notaron la ausencia de joyería en al menos nueve charolas de exhibición.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) acudieron al lugar para iniciar las indagatorias correspondientes sobre el robo en joyería y recabar evidencia que permita identificar a los presuntos responsables.

Hasta el momento no se ha reportado la detención de personas vinculadas directamente con este suceso, aunque las autoridades no descartan que las cámaras de seguridad del establecimiento y del C4 de la policía local aporten pistas clave para el esclarecimiento del caso.

Este robo en joyería no es un hecho aislado en el centro de Monterrey, ya que en lo que va del mes se han registrado otros incidentes de hurto en comercios de la zona, por lo que las corporaciones de seguridad mantienen operativos en puntos estratégicos de la ciudad.

