Robo en el museo Louvre: ladrones roban joyas imperiales

Un robo en el museo Louvre de París ha tenido lugar este domingo, luego de que un grupo de ladrones irrumpió en el recinto y saqueó parte de la galería Apolo, donde se resguardan joyas reales y piedras preciosas de enorme valor histórico.

De acuerdo con las autoridades, el robo ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana (hora local). Los delincuentes habrían ingresado por una ventana lateral y, en cuestión de minutos, rompieron vitrinas para llevarse varias piezas del tesoro nacional francés.

Entre los objetos sustraídos se encuentran la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, y un collar de diamantes y esmeraldas atribuido a la misma colección imperial. También desaparecieron otras joyas pertenecientes a la monarquía francesa, cuyo valor es considerado “inestimable” por los expertos.

Lee más: Ballenato varado es devuelto al mar en Los Cabos

La ministra de Cultura, Rachida Dati, informó que la evacuación del recinto fue inmediata y que el museo Louvre permanecerá cerrado mientras se realiza un inventario completo para determinar la magnitud del daño. Confirmó además que una de las joyas fue encontrada cerca del edificio, aunque presentaba daños visibles tras la caída.

Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó el ataque como una operación “muy profesional”. Explicó que los responsables actuaron con precisión, sin confrontar a nadie, y que sabían exactamente dónde se encontraban las piezas más valiosas del recinto.

La galería Apolo del museo Louvre, donde ocurrió el robo, alberga la colección real de gemas, que incluye piezas célebres como:

El diamante “Regente” ,

, El daimante “Sancy” y el “Hortensia”, considerados símbolos del poder y la historia francesa.

Por ello, el hecho ha sido interpretado como un golpe no solo al patrimonio cultural, sino también al orgullo nacional.

Robo museo Louvre expone fallas en seguridad

El robo en el museo Louvre ha encendido las alarmas sobre la seguridad en uno de los espacios más vigilados del mundo. Expertos señalan que los ladrones conocían los puntos ciegos del sistema de cámaras y los horarios de limpieza, lo que indica una planeación detallada.

Mientras continúa la búsqueda de los responsables, el museo Louvre enfrenta una profunda revisión de sus protocolos de seguridad.