Robo y narcomenudeo: tres personas aseguradas en distintos hechos en Cabo San Lucas

En Cabo San Lucas, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal detuvieron a tres personas señaladas por presuntos delitos de robo y narcomenudeo.

El primer caso ocurrió en la colonia Misiones del Cabo, donde agentes recibieron un reporte al 911 sobre un robo en proceso en un domicilio. Al llegar al lugar, sorprendieron a dos hombres con herramientas y objetos que testigos identificaron como propiedad de una bodega de la zona.

Entre lo asegurado se encontraban una carretilla, tijeras de podar, cegueta, machete, pinzas de poda y una lata de pintura. Los dos hombres fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público.

En un segundo operativo, policías detuvieron a un hombre en la colonia Acuario, tras encontrarle varios envoltorios con sustancias similares a droga. La persona quedó a disposición de la autoridad por su probable relación con el delito de narcomenudeo.

Las autoridades señalaron que la instancia correspondiente definirá la situación legal de los detenidos.

Estos operativos ocurren en un contexto preocupante: Los Cabos lidera en el estado en carpetas de investigación por narcomenudeo, con 504 casos en lo que va del año, poco más del 60% del total estatal de 744 denuncias.

En cuanto al robo, el municipio registra 1,813 carpetas abiertas entre enero y agosto de 2025, según cifras oficiales.