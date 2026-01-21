Robo a negocio en La Paz: difunden video de hurto en ferretería de Camino Real

A través de redes sociales comenzó a circular un video captado por cámaras de seguridad de una ferretería ubicada en la colonia Camino Real, en la ciudad de La Paz, donde se observa el hurto de un producto al interior del establecimiento. Las imágenes han sido difundidas con el objetivo de identificar al presunto responsable.

De acuerdo con el material compartido, el hecho se registró el pasado 19 de enero. En el video se aprecia a un hombre que ingresa al negocio y permanece algunos momentos recorriendo el área de estantería. Posteriormente, aprovecha que el personal del mostrador se encontraba atendiendo a otro cliente para tomar una caja con un producto, la cual oculta y con la que sale del local sin realizar ningún pago.

Las cámaras exteriores del establecimiento muestran que el sujeto se dirige a un vehículo estacionado, introduce el objeto robado por la ventana del copiloto, sube a la unidad y se retira del lugar, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de una detención relacionada con este hecho.

Este caso ocurre en un contexto estatal marcado por una alta incidencia de robos a negocio, particularmente en la zona sur de Baja California Sur. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el estado cerró el año 2025 con 506 carpetas de investigación por el delito de robo a negocio, lo que representa un decremento del 2% en comparación con las 517 denuncias registradas en 2024.

No obstante, el análisis de la distribución de los casos refleja que Los Cabos y La Paz concentran la mayor problemática. Del total estatal, Los Cabos encabezó la incidencia con 233 robos a negocio, seguido de La Paz con 214 casos, lo que significa que ambos municipios acumularon el 88.3% de los hechos denunciados en Baja California Sur durante 2025.

En contraste, los municipios del norte del estado reportaron cifras considerablemente menores. Comondú registró 35 denuncias, Mulegé 21, mientras que Loreto cerró el año con solo tres robos a negocio denunciados, de acuerdo con los datos oficiales.

La difusión de este tipo de imágenes en redes sociales refleja la preocupación ciudadana ante los delitos patrimoniales, así como la búsqueda de apoyo comunitario para la identificación de presuntos responsables, en un escenario donde, pese a una ligera disminución global, el robo a negocio continúa siendo una de las principales problemáticas de seguridad en el sur de la entidad.

