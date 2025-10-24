Más de 4 mil robos en BCS durante 2025: Los Cabos y La Paz, los más afectados

Entre enero y septiembre de 2025, los municipios del sur de Baja California Sur registraron la mayor incidencia de robos, de acuerdo con las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante los primeros nueve meses del año, se contabilizaron 4,028 carpetas de investigación por diversas modalidades de robos en la entidad, una ligera disminución respecto al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 4,078 casos.

Municipios con mayor incidencia de robos

Las modalidades con mayor incidencia fueron las clasificadas como “otros robos”, que agrupan delitos cometidos en circunstancias no especificadas, con un total de 2,547 denuncias. Le siguieron el robo casa habitación con 638 casos, el robo de vehículo con 375 y el robo a negocio con 363.

Pese a esta leve reducción, los datos confirman que Los Cabos y La Paz concentran la mayor parte de los reportes. En el primero se abrieron 1,980 carpetas de investigación, mientras que en la capital del estado fueron 1,675, lo que significa que ambos municipios acumulan casi el 90% del total estatal.

En contraste, los municipios del norte mantienen una incidencia mucho menor: Comondú registró 188 casos, Mulegé 133 y Loreto 52, lo que evidencia una marcada diferencia territorial en la incidencia de robos.

Aunque las estadísticas muestran una tendencia ligeramente a la baja, la concentración de delitos en las principales zonas urbanas continúa siendo uno de los mayores retos para las autoridades. La incidencia de robos en Los Cabos y La Paz refleja la necesidad de fortalecer estrategias de prevención y vigilancia.