Robos captados en cámaras generan preocupación en Baja California Sur

Diversos casos de robo captados en cámaras de seguridad y difundidos a través de redes sociales en los últimos días han encendido las alertas entre la ciudadanía de Baja California Sur, principalmente en los municipios de Los Cabos y La Paz, donde se concentra el mayor número de denuncias por este delito.

Durante la madrugada del pasado 28 de octubre, las cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto hurtó una decoración de Halloween que se encontraba en el exterior de un establecimiento comercial ubicado en la colonia Las Garzas, en la ciudad de La Paz. El video, difundido en redes sociales, generó indignación entre vecinos, quienes hicieron un llamado a reforzar la vigilancia y extremar precauciones.

Horas más tarde, durante la tarde del mismo día, otro robo fue captado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos. En esta ocasión, las cámaras de un consultorio médico en la colonia Vista Hermosa grabaron a una pareja que sustrajo una bicicleta del interior del inmueble.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, los presuntos responsables ya habrían sido ubicados y detenidos , aunque la bicicleta aún no ha sido recuperada . Se trata de un vehículo deportivo perteneciente a un joven atleta , quien la requiere para una próxima competencia.

En un hecho más reciente, durante los primeros minutos del 29 de octubre , otro video difundido en redes mostró a una pareja intentando forzar la entrada de una vivienda en la colonia Acuario, en Cabo San Lucas. En las imágenes se aprecia cómo ambos intentan abrir la puerta principal.

Estos hechos ocurren en un contexto de alta incidencia de robos en Baja California Sur, donde Los Cabos y La Paz concentran la mayor parte de las investigaciones abiertas.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año se han registrado 4,028 carpetas de investigación por robo en la entidad, de las cuales 1,980 corresponden a Los Cabos y 1,675 a La Paz, lo que representa casi el 90% del total estatal.