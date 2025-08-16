Robos en Los Cabos aumentan 4.7% en lo que va de 2025
El delito de robo en Los Cabos ha mostrado un incremento durante 2025, según datos oficiales de incidencia delictiva. Por esta razón, las autoridades locales concentran sus esfuerzos en las zonas con mayor presencia de este tipo de conductas delictivas.
La más reciente actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que los robos aumentaron un 4.7% de enero a julio de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, al pasar de 1,496 a 1,566 carpetas de investigación.
Además, la Dirección de Seguridad Pública de Los Cabos confirmó que varias colonias de Cabo San Lucas se encuentran en foco rojo por robos a negocio. Estos incidentes se difundieron en redes sociales, donde circularon videos de asaltos armados en establecimientos comerciales.
El capitán Christopher Jordi López Monje, director general de Seguridad Pública de Los Cabos, dijo que los operativos reforzados en las zonas de mayor conflicto han permitido detener a personas vinculadas con más de dos casos de robo.
“Trabajamos con mapas de calor. Cuando ocurre un robo en una zona, ponemos especial atención. Esto nos ha ayudado a obtener resultados, detenciones y puestas a disposición por robo a transeúnte y robos a negocio. Además, tenemos detenciones administrativas todos los días; los fines de semana, podemos detener hasta 80 personas”, explicó López Monje.
El director destacó que estas cifras incluyen detenciones por operativos de alcoholimetría, alteraciones al orden público, diversas modalidades de robo y portación de narcóticos.
Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.