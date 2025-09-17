Robos a negocios en Cabo San Lucas: Seguridad Pública confirma detenciones

Robos a comercios en Cabo San Lucas preocupan al sector abarrotero, quienes han reportado asaltos con violencia en colonias periféricas como Leonardo Gastélum, Caribe Alto y Caribe Bajo. Armando de la Cruz Navarrete, vicepresidente del Pequeño Comercio de la Canaco Los Cabos, señaló que esta situación inquieta a los comerciantes, pues en algunos casos los responsables serían foráneos que llegan de otros estados.

En redes sociales se han difundido videos que muestran a delincuentes armados despojando de dinero a empleados y huyendo tras los hechos.

El director de Seguridad Pública de Los Cabos, capitán Christopher Jordi López Monge, reconoció la problemática y explicó que ya se han registrado detenciones.

“Si hemos tenido algunas incidencias repetitivas en algunos comercios los cuales también, del seguimiento que se ha dado de las autoridades hemos tenido detenciones precisamente de estas personas, incluso en flagrancia por el seguimiento que se le ha dado de esto de personas que están generando estos asaltos, no es una banda, son personas que actúan de manera aisladas ellos solos (..) aproximadamente unas tres a cuatro detenciones por robo a negocios”, expresó López Monge.

Lee más: Fosas con cuatro osamentas revelan aumento de desapariciones en Baja California Sur

El funcionario agregó que los operativos de vigilancia y seguimiento han permitido detener en flagrancia a varios de los presuntos responsables en las zonas con mayor incidencia.

Por su parte, los comerciantes confían en que estas acciones ayuden a contener la ola de robos y eviten nuevos hechos que pongan en riesgo a trabajadores y clientes, especialmente en Cabo San Lucas, donde se concentran los casos más recientes.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.